Світоліна знову увійшла ТОП-5 спортсменок світу

Аня Мартинюк 23 вересня 2020, 08:38

Наразі українка на 5 сходинці.

Новину передає «Преса України».

На сайті Жіночої тенісної асоціації WTA повідомили, що перша ракетка України Еліна Світоліна знову знаходиться у ТОП-5 рейтингу асоціації.

Спортсменка піднялась на одну позицію і тримається на 5 місці. На її шосте місце перемістилась американська тенісистка Софія Кенін.

Першість тримає Ешлі Барті з Австралії. За нею розмістилася румунка Симона Халеп, на третій сходинці - японка Наомі Осака і на четвертій - чеська тенісистка Кароліна Плішкова.