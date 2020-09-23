Світоліна знову увійшла ТОП-5 спортсменок світу

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Наразі українка на 5 сходинці.
Новину передає «Преса України».
На сайті Жіночої тенісної асоціації WTA повідомили, що перша ракетка України Еліна Світоліна знову знаходиться у ТОП-5 рейтингу асоціації.
Спортсменка піднялась на одну позицію і тримається на 5 місці. На її шосте місце перемістилась американська тенісистка Софія Кенін.
Першість тримає Ешлі Барті з Австралії. За нею розмістилася румунка Симона Халеп, на третій сходинці - японка Наомі Осака і на четвертій - чеська тенісистка Кароліна Плішкова.
08:00: Лідер гурту «ТІК» боротиметься за місце у Вінницькій міськраді
07:33: В ООН відреагували на пропозицію Путіна надати безкоштовну вакцину
14:44: Одна з найбагатших росіянок відкрила в Україні магазин
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