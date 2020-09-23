Лідер гурту «ТІК» боротиметься за місце у Вінницькій міськраді

Аня Мартинюк 23 вересня 2020, 08:00

У партії описали його як людину з великої літери.

Новину передає «Преса України».

Відомий український музикант Віктор Бронюк, який є фронтменом гурту «Тік», очолив список «Партії Вінничан» на виборах до міськради Вінниці. Про це повідомили у прес-службі самої партії.

«Дуже велика кількість вінничан особисто знає Віктора Володимировича і не стільки по творчій кар'єрі в групі "ТіК", скільки по його справах, допомозі і в першу чергу, як Людину. Тому просто. Знайомтеся! Перший номер "Партії Вінничан" у Вінницьку міську раду - Віктор Бронюк», - зазначили у повідомленні.

До слова, 41-річний Бронюк очолив регіональну організацію політсили ще у серпні.