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У партії описали його як людину з великої літери.
Новину передає «Преса України».
Відомий український музикант Віктор Бронюк, який є фронтменом гурту «Тік», очолив список «Партії Вінничан» на виборах до міськради Вінниці. Про це повідомили у прес-службі самої партії.
«Дуже велика кількість вінничан особисто знає Віктора Володимировича і не стільки по творчій кар'єрі в групі "ТіК", скільки по його справах, допомозі і в першу чергу, як Людину. Тому просто. Знайомтеся! Перший номер "Партії Вінничан" у Вінницьку міську раду - Віктор Бронюк», - зазначили у повідомленні.
До слова, 41-річний Бронюк очолив регіональну організацію політсили ще у серпні.
08:00: Лідер гурту «ТІК» боротиметься за місце у Вінницькій міськраді
07:33: В ООН відреагували на пропозицію Путіна надати безкоштовну вакцину
14:44: Одна з найбагатших росіянок відкрила в Україні магазин
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