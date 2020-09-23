В ООН відреагували на пропозицію Путіна надати безкоштовну вакцину

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Путін особисто запропонував ООН вакцину від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 вересня, стало відомо, що представники ООН пообіцяли розглянути пропозицію кремлівського лідера Володимира Путіна про надання безкоштовної вакцини від коронавірусу. Мова йде про вакцину російського виробництва.
Представник РФ в ООН Василь Небензя показав членам організації відео, на якому Путін пропонує співробітникам безкоштовну дозу експериментальної вакцини. Президент РФ додав, що від ООН начебто надходили такі запити.
«Росія готова надати ООНівцям всю необхідну кваліфіковану допомогу. Зокрема, ми пропонуємо безкоштовно надати нашу вакцину для добровільної вакцинації співробітників організації і її підрозділів», - заявив Путін.
В ООН назвали пропозицію щедрою і пообіцяли подумати.
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