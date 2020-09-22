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У SkyUp заявили про можливе банкрутство

Аня Мартинюк 22 вересня 2020, 15:07
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У SkyUp заявили про можливе банкрутство

Збитки компанії доросли до $30 млн.

Новину передає «Преса України». 

Співзасновник і співвласник авіакомпанії SkyUp Олександр Альба зробив важливу заяву. За його словами, з початку року збитки авіакомпанії $30 млн. Це означає, що їй загрожує банкрутство.

«У минулому році ми заплатили 200 млн грн податків і зборів. У цьому році повинні були заплатити 400 млн грн. Але замість цього нам загрожує банкрутство, а державі - мінус 100 млн грн через те, що всі наші 1300 високооплачуваних фахівців стануть на біржу праці», - заявив Альба.

Він наголосив, що лоукостеру важко конкурувати з іноземними авіакомпаніями, яким допомагає уряд.

 

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