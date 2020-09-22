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Одна з найбагатших росіянок відкрила в Україні магазин

Аня Мартинюк 22 вересня 2020, 14:44
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Одна з найбагатших росіянок відкрила в Україні магазин

Тепер в Україні торгуватимуть футболками із зображенням Володимира Путіна.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що з 21 вересня в Україні запрацював новий інтернет-магазин, на якому українським покупцям пропонують замовляти одяг. Мова йде про магазин «Wildberries», який належить одній з найбагатших жінок Росії –  Тетяні Бакальчук.

Варто зазначити, що «Wildberries» є одним із найбільших російських онлайн-ритейлерів. Тим не менше в описі компанії вказано, що вона заснована у Варшаві.

Тим часом український блогер Антон Ходза звернув увагу на те, що магазин торгує футболками із зображенням президента РФ Володимира Путіна, символікою РФ та СРСР.

 

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