У Чорнобильській зоні спіймали крадіїв лісу

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Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що 20 вересня на території Чорнобильського заповідника, а саме біля села Бобер, правоохоронці виявили трьох чоловіків. Вони - мешканці села Млачівка Поліського району. Чоловіки займалися завантаженням зрубаних сосен на трактор.
ТЕХНІКА ВИЛУЧЕНА. СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛИ Так, незаконна вирубка лісу на території Чорнобильського заповідника – одне з...Опубликовано Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник Понедельник, 21 сентября 2020 г.
Дерева вони підготували ще днем раніше. В результаті за порушення вимог режиму радіаційної безпеки на порушників склали адміністративні протоколи. Транспортний засіб чоловіків вилучили.
09:13: Офіційна гривня подешевшала максимально з початку 2020 року
07:36: Плюс 500 грн – У 2021 році пенсіонери знову отримають надбавку
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