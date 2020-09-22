У Чорнобильській зоні спіймали крадіїв лісу

Аня Мартинюк 22 вересня 2020, 14:08

Останні відбулися штрафом.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що 20 вересня на території Чорнобильського заповідника, а саме біля села Бобер, правоохоронці виявили трьох чоловіків. Вони - мешканці села Млачівка Поліського району. Чоловіки займалися завантаженням зрубаних сосен на трактор.

ТЕХНІКА ВИЛУЧЕНА. СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛИ Так, незаконна вирубка лісу на території Чорнобильського заповідника – одне з... Опубликовано Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник Понедельник, 21 сентября 2020 г.

Дерева вони підготували ще днем раніше. В результаті за порушення вимог режиму радіаційної безпеки на порушників склали адміністративні протоколи. Транспортний засіб чоловіків вилучили.