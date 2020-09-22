Усик здобуватиме другу освіту

Аня Мартинюк 22 вересня 2020, 13:36

Стало відомо, який університет та факультет він обрав.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що відомий український боксер Олександр Усик вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ. Про це у соцмережі розповів журналіст Андрій Данилевич. До слова, останній тепер однокурсник зірки боксу.

Друзья, я поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел на психологический факультет!???? Мне хочется... Опубликовано Андрей Данилевич Понедельник, 21 сентября 2020 г.

Відомо, що Усик та Данилевич вчитимуться на факультеті психології. Нагадаємо, 33-річний Усик є аспірантом Львівського державного університету фізичної культури.