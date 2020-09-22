Усик здобуватиме другу освіту

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Стало відомо, який університет та факультет він обрав.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що відомий український боксер Олександр Усик вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ. Про це у соцмережі розповів журналіст Андрій Данилевич. До слова, останній тепер однокурсник зірки боксу.
Друзья, я поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел на психологический факультет!???? Мне хочется...Опубликовано Андрей Данилевич Понедельник, 21 сентября 2020 г.
Відомо, що Усик та Данилевич вчитимуться на факультеті психології. Нагадаємо, 33-річний Усик є аспірантом Львівського державного університету фізичної культури.
09:13: Офіційна гривня подешевшала максимально з початку 2020 року
07:36: Плюс 500 грн – У 2021 році пенсіонери знову отримають надбавку
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