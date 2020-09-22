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Усик здобуватиме другу освіту

Аня Мартинюк 22 вересня 2020, 13:36
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Усик здобуватиме другу освіту

Стало відомо, який університет та факультет він обрав. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що відомий український боксер Олександр Усик вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ. Про це у соцмережі розповів журналіст Андрій Данилевич. До слова, останній тепер однокурсник зірки боксу.

Друзья, я поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел на психологический факультет!???? Мне хочется...

Опубликовано Андрей Данилевич Понедельник, 21 сентября 2020 г.

Відомо, що Усик та Данилевич вчитимуться на факультеті психології. Нагадаємо, 33-річний Усик є аспірантом Львівського державного університету фізичної культури.

 

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