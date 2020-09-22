Apple зробить Siri україномовною

Аня Мартинюк 22 вересня 2020, 13:06

Для цього в компанію шукають помічника, який знається на українському діалекті.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 вересня, стало відомо, що компанія Apple планує оздобити помічника Siri новою функцією. Відомо, що на сайті компанії наразі розміщена вакансія аналітика анотацій «Annotation Analyst». Одна з вимог - знання української мови.

Як зазначається, Apple хоче навчити Siri розуміти та відповідати на запитання українською мовою. До слова, кандидат на посаду в Apple повинен знати словесні нюанси українського діалекту, а також відмінності у вимові на різних територіях України.

Нагадаємо, Apple не представила довгоочікувані моделі айфонів на щорічній презентації своїх продуктів.