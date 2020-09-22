В МОЗ заявили про 2884 нових хворих на COVID-19

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На жаль, разом з тим побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що станом на 22 вересня в Україні зафіксовано 181 237 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу виявили 2 884 нових хворих. За весь період спостереження 3 642 людини померли, а за минулу добу – 59 осіб.
У Києві 270 нових випадків захворювання і загальна кількість випадків становить 20 028. В Київській області зафіксували 140 нових випадків й загальна кількість хворих тут становить 8 020.
Ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 5 377 випадків;
Волинська область — 7 031 випадок;
Дніпропетровська область — 4 218 випадків;
Донецька область — 2 505 випадків;
Житомирська область — 5 121 випадок;
Закарпатська область — 9 265 випадків;
Запорізька область — 3 034 випадки;
Івано-Франківська область — 12 675 випадків;
Кіровоградська область — 1 005 випадків;
Львівська область — 18 793 випадки;
Луганська область — 767 випадків;
Миколаївська область — 2 572 випадки;
Одеська область — 11 843 випадки;
Полтавська область — 1 575 випадків;
Рівненська область — 11 353 випадки;
Сумська область — 3 184 випадки;
Тернопільська область — 11 732 випадки;
Харківська область — 15 505 випадків;
Херсонська область — 837 випадків;
Хмельницька область — 4 937 випадків;
Чернівецька область — 13 304 випадки;
Черкаська область — 3 145 випадків;
Чернігівська область — 3 411 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.
09:13: Офіційна гривня подешевшала максимально з початку 2020 року
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