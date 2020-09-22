В МОЗ заявили про 2884 нових хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 22 вересня 2020, 12:35

На жаль, разом з тим побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що станом на 22 вересня в Україні зафіксовано 181 237 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу виявили 2 884 нових хворих. За весь період спостереження 3 642 людини померли, а за минулу добу – 59 осіб.

У Києві 270 нових випадків захворювання і загальна кількість випадків становить 20 028. В Київській області зафіксували 140 нових випадків й загальна кількість хворих тут становить 8 020.

Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 5 377 випадків;

Волинська область — 7 031 випадок;

Дніпропетровська область — 4 218 випадків;

Донецька область — 2 505 випадків;

Житомирська область — 5 121 випадок;

Закарпатська область — 9 265 випадків;

Запорізька область — 3 034 випадки;

Івано-Франківська область — 12 675 випадків;

Кіровоградська область — 1 005 випадків;

Львівська область — 18 793 випадки;

Луганська область — 767 випадків;

Миколаївська область — 2 572 випадки;

Одеська область — 11 843 випадки;

Полтавська область — 1 575 випадків;

Рівненська область — 11 353 випадки;

Сумська область — 3 184 випадки;

Тернопільська область — 11 732 випадки;

Харківська область — 15 505 випадків;

Херсонська область — 837 випадків;

Хмельницька область — 4 937 випадків;

Чернівецька область — 13 304 випадки;

Черкаська область — 3 145 випадків;

Чернігівська область — 3 411 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.