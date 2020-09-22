Офіційна гривня подешевшала максимально з початку 2020 року

Аня Мартинюк 22 вересня 2020, 09:13

Провідна іноземна валюта, долар, продовжила відбивати позиції у нацвалюти. Євро, навпаки, почало поступатись.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 вересня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,20 грн. Нацвалюта втратила 3 копійки від попереднього встановленого банком курсу. Варто зазначити, що офіційна гривня побила рекорд 30 березня, коли максимальний курс становив 28,18 грн за долар. Нагадаємо, тоді американська валюта пішла вверх на тлі пандемії коронавірусу.

До слова, найвищий курс офіційної гривні до долара фіксували 13 січня 2019 року – 28,27 грн за долар.

Тим часом офіційний курс гривні до євро становить 33,19 грн. Європейська валюта, навпаки, віддала гривні 14 копійок.

Вартість долара та євро в обмінниках змінилася наступним чином. Купівля долара відбувається за 28,10 грн, продаж – за 28,34 грн. Купівля євро відбувається за 32,88 грн, продаж – за 33,35 грн.