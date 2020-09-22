Леді Гага представила новий яскравий відеокліп

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Шанувальникам пощастило побачити відеороботу до пісні «911».
Новину передає «Преса України».
Американська суперзірка Леді Гага представила своїм шанувальникам новий кліп на пісню «911». У відео роботі є посилання на телесеріал «Відьмак» та фільми Параджанова. Хіт співачки входить в її 6 студійний альбом «Chromatica».
За словами виконавиці, кліп до пісні «911» - це поезія болю, справжня історія, яка трапилась з нею в минулому.
«Цей короткометражний фільм для мене дуже особистий, у мене є досвід з психічним здоров'ям і тим, як реальність і мрії можуть взаємопов'язані, щоб створити героїв у нас і навколо нас», - прокоментувала Гага.
Вона також висловила слова подяки режисеру Тарсему Дхандвара Сінгха.
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