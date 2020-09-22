Трамп відмовився коментувати отруєння Навального

Аня Мартинюк 22 вересня 2020, 08:06

Президенту США задали запитання про те, хто міг отруїти опозиціонера.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 вересня, стало відомо, що американський президент Дональд Трамп вирішив не відповідати на запитання про російського опозиціонера Олексія Навального. А саме під час брифінгу в Білому домі.

Зокрема, Трампа запитали, хто міг отруїти Навального.

«Поговоримо про це іншим разом», - коротко відповів американський президент.

Тим часом держсекретар США Майк Помпео дав інтерв'ю німецькому виданню Bild, в якому заявив, США можуть ввести санкції проти РФ у зв'язку з отруєнням Навального за наявності більшої кількості фактів. Він особливо наголосив, що використання хімзброї типу «Новачок» є неприйнятним.