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Відповідне рішення прийняли у Кабміні.
Новину передає «Преса України».
У 2021 році деякі українські пенсіонери зможуть отримати доплату. Кабмін дав добро продовженню введених в квітні 2020 року щомісячних компенсаційних виплат пенсіонерам старше 80 років. Як відомо, такі пенсіонери отримували плюс 500 грн щомісяця.
Про це зазначено в постанові уряду №849.
«З 1 березня 2021 року особам 80+, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, що не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік, встановити щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 грн в межах зазначеного розміру. Якщо з урахуванням цієї доплати розмір пенсії не досягає 2,6 тис. грн, таким особам надаватиметься додаткова доплата до пенсії», - йдеться у документі.
До слова, у наступному році доплату отримають й пенсіонери 75+, однак 400 гривень за таких же умов.
07:36: Плюс 500 грн – У 2021 році пенсіонери знову отримають надбавку
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