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Майже вдвічі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву під час зустрічі з громадськими та міжнародними організаціями з питання реалізації державної політики у сфері протидії та запобігання домашньому насильству.
За його словами, проблемою номер два в країні, після коронавірусу, стало домашнє насильство.
«Наприклад, тільки за перші півроку поліція отримала майже в два рази більше звернень з приводу домашнього насильства, ніж в минулому півріччі», - уточнив український лідер.
В результаті Зеленський поставив підпис під указом про невідкладні заходи щодо протидії та запобігання домашньому насильству, а також про захист прав потерпілих від домашнього насильства.
15:05: В Україні під час карантину побільшало скарг на домашнє насильство
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