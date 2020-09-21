В Україні під час карантину побільшало скарг на домашнє насильство

Аня Мартинюк 21 вересня 2020, 15:05

Майже вдвічі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву під час зустрічі з громадськими та міжнародними організаціями з питання реалізації державної політики у сфері протидії та запобігання домашньому насильству.

За його словами, проблемою номер два в країні, після коронавірусу, стало домашнє насильство.

«Наприклад, тільки за перші півроку поліція отримала майже в два рази більше звернень з приводу домашнього насильства, ніж в минулому півріччі», - уточнив український лідер.

В результаті Зеленський поставив підпис під указом про невідкладні заходи щодо протидії та запобігання домашньому насильству, а також про захист прав потерпілих від домашнього насильства.