На відновлення після коронакризи піде 5 років – Світовий банк

Аня Мартинюк 21 вересня 2020, 11:07

Кармен Рейнхарт зауважила, що бідним країнам може знадобитися більше часу.

Новину передає «Преса України».

Головна економістка Світового банку Кармен Рейнхарт заявила, що на відновлення світової економіки може піти чимало часу. За її прогнозом, це 5 років.

«Ймовірно, відразу почнеться швидке відновлення на тлі скасування всіх обмежувальних заходів карантину, але повне відновлення займе до п'яти років», - прокоментувала вона.

За словами Рейнхарт, у деяких країнах криза триватиме довше, ніж в інших. Вона нагадала, що бідні країни в набагато складнішому становищі. Нагадаємо, станом на 21 вересня в світі нараховано 31 млн 253 тис. 976 випадків захворювання на коронавірус. Найбільше випадків у США – 7 004 768.