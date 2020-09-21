«Слуга народу» невдало поєднала свій логотип з іконою

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Ікону Богородиці озеленили та додала до неї логотип партії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 вересня, представники президентської фракції «Слуга народу» на Закарпатті вирішили привітати українців з Різдвом Пресвятої Богородиці. У соцмережі з’явився колаж - ікона Богородиці та логотип партії. Доповнило колаж зелене забарвлення.
«Зараз православні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти найважливіших релігійних свят, яке прославляє народження матері Ісуса Марії і символізує єдність Бога з людським родом в образі Діви. У цей день традиційно моляться до Богородиці за здоров'я і щастя сім'ї, а також просять у неї захисту і благословення», - зазначили в повідомленні.
На таке привітання звернули увагу журналісти видання «Страна». Інтернет-спільнота поки не реагувала на колаж.
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