«Слуга народу» невдало поєднала свій логотип з іконою

Аня Мартинюк 21 вересня 2020, 10:30

Ікону Богородиці озеленили та додала до неї логотип партії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 вересня, представники президентської фракції «Слуга народу» на Закарпатті вирішили привітати українців з Різдвом Пресвятої Богородиці. У соцмережі з’явився колаж - ікона Богородиці та логотип партії. Доповнило колаж зелене забарвлення.

«Зараз православні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти найважливіших релігійних свят, яке прославляє народження матері Ісуса Марії і символізує єдність Бога з людським родом в образі Діви. У цей день традиційно моляться до Богородиці за здоров'я і щастя сім'ї, а також просять у неї захисту і благословення», - зазначили в повідомленні.

На таке привітання звернули увагу журналісти видання «Страна». Інтернет-спільнота поки не реагувала на колаж.