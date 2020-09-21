В Україні 2675 нових хворих на короанвірус – РНБО

Аня Мартинюк 21 вересня 2020, 09:49

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 178 353 людини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 вересня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 2 675 людей. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 178 353 людини. З них 3583 пацієнти померли. За минулу добу було зафіксовано 26 летальних випадків та 672 людини одужали. Також за весь період одужали 78 184 пацієнти.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Києві – 275, Харківській області – 245, Одеській області – 211, Львівській області – 201.