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Україну знову переділили на «коронавірусні зони»

Аня Мартинюк 21 вересня 2020, 09:16
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Україну знову переділили на «коронавірусні зони»

У «червоній» зоні наразі міста та райони з 7 областей.

Новину передає «Преса України».

Відсьогодні, 21 вересня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. З коронавірусної «червоної» зони вийшли Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль. Тим часом до «червоної» зони буде віднесено:  

в Закарпатській області - м.Чоп;

Львівській області - Перемишлянський і Пустомитівський райони;

Тернопільській області – м. Бережани і Заліщицький, Збаразький, Тернопільський райони;

Хмельницької області – м. Славута і Волочиський район;

Черкаської області – м. Канів;

Чернівецькій області - Герцеівскій, Кельменецький райони;

Чернігівській області – м. Ніжин і Носівський район.

Нагадаємо, до «червоної» карантинної зони відносять регіони, де перевищення середнього рівня захворюваності на коронавірус на 100 тисяч осіб за 14 днів складає більш ніж у 5 разів.

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