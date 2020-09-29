Україну знову переділили на «коронавірусні зони»

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У «червоній» зоні наразі міста та райони з 7 областей.
Новину передає «Преса України».
Відсьогодні, 21 вересня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. З коронавірусної «червоної» зони вийшли Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль. Тим часом до «червоної» зони буде віднесено:
в Закарпатській області - м.Чоп;
Львівській області - Перемишлянський і Пустомитівський райони;
Тернопільській області – м. Бережани і Заліщицький, Збаразький, Тернопільський райони;
Хмельницької області – м. Славута і Волочиський район;
Черкаської області – м. Канів;
Чернівецькій області - Герцеівскій, Кельменецький райони;
Чернігівській області – м. Ніжин і Носівський район.
Нагадаємо, до «червоної» карантинної зони відносять регіони, де перевищення середнього рівня захворюваності на коронавірус на 100 тисяч осіб за 14 днів складає більш ніж у 5 разів.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
07:35: Політична картина з Ахметовим продалась дешевше, ніж картина з Коломойським
14:06: З початку весни компанія Apple подешевшала більш ніж на $500 млрд
13:50: 40% українських медвипускників виїжджають з країни - Тодуров
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