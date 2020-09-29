В Україні буде тепло та сухо – Укргідрометцентр

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Найтепліше, традиційно, буде на півдні країни.
Новину передає «Преса України».
В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні. Так, тиждень, який стартує з 21 вересня, порадує українців теплом в +25 градусів.
«Найтепліше буде на Буковині, Закарпатті, Одещині та Миколаївщині. Там стовпчики термометра вдень піднімуться до +23 ... +26 градусів. Встановиться суха погода», - йдеться у повідомленні.
Також уточнюється, що в західних областях нічна температура +6 ... + 8 градусів підніметься вдень до +22 ... + 24 градусів. На півночі та в центрі денна температура повітря буде на градус нижчою. На сході стовпчики термометрів покажуть до +20 ... + 22 градусів.
На півдні та Криму температура повітря сягне +23 ... + 25 градусів. Опадів не очікується впродовж 21-23 вересня.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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