Екологічне лихо у Рівному – В озері задихається риба

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Рівняни висунули декілька версій причини такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
За даними рівненських ЗМІ, у малому озері в гідропарку міста почала задихатися риба. В результаті частина риб загинула. Очевидці відзняли відео з місця події, закликавши владу та кандидатів в мери Рівного реагувати.
SОS! SOS! SOS! І де ж ті кандидати в мери, ті що турбуються про місто? Поки вони витрачають мільярди, гідропарк пропадає, вся риба під верхом. Я ще такого не бачив! Це просто жесть.Опубликовано Сергій Саприкіном Суббота, 19 сентября 2020 г.
Серед версій, чому так сталося, жителі міста називають можливе злиття отрути. Однак дослідження показали, що це не ця причина. Екологи додали, що у застояній воді поширені синьо-зелені водорості, які виділяють токсини. Вода починає «цвісти» і у ній стає менше кисню.
Також рівняни вважають, що ще однією з причин може бути те, що в ближніх будинках почали чистити хімією басейни й важкі хімічні речовини могли потрапити в озерце. Наразі відомо, що озеро уже рятують, збагачуючи його киснем.
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