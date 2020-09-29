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Політична картина з Ахметовим продалась дешевше, ніж картина з Коломойським

Аня Мартинюк 21 вересня 2020, 07:35
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Політична картина з Ахметовим продалась дешевше, ніж картина з Коломойським

Художниця Світлана Крюкова змогла виручити за чергове своє творіння $3050.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 вересня, стало відомо, що заступниця головного редактора видання «Страна» Світлана Крюкова продала чергову політичну картину. На ній зображено олігарха України Рината Ахметова в оточенні президентів.

Картина дісталась інгтернет-користувачу Руслану Плохому за $3050. До слова, сьогодні олігарх святкує 54-річчя.

«Ахметов в оточенні президентів пішов з аукціону трохи дешевше, ніж Коломойський в котлетах», - додала Крюкова.

Продано! Победитель Руслан Плохой Ахметов в окружении президентов ушёл с аукциона чуть дешевле, чем Коломойский в котлетах.

Опубликовано Svetlana Kryukova Воскресенье, 20 сентября 2020 г.

Нагадаємо, її попередня картина з олігархом Ігорем Коломойським була продана за $4 тисячі.

 

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