З початку весни компанія Apple подешевшала більш ніж на $500 млрд

Аня Мартинюк 19 вересня 2020, 14:06

Інвестори поділились думками з цього приводу.

Новину передає «Преса України».

За даними видання CNBC, з 2 вересня поточного року акції компанії Apple подешевшали на 22,5%. Американській технологічний гігант втратив близько 532 мільярдів доларів в ринковій вартості.

За словами деяких інвесторів, вони побоюються з приводу перспектив компанії. Нагадаємо, на нещодавній презентації продуктів Apple айфонів представлено не було.