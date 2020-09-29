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З початку весни компанія Apple подешевшала більш ніж на $500 млрд

Аня Мартинюк 19 вересня 2020, 14:06
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З початку весни компанія Apple подешевшала більш ніж на $500 млрд

Інвестори поділились думками з цього приводу. 

Новину передає «Преса України».

За даними видання CNBC, з 2 вересня поточного року акції компанії Apple подешевшали на 22,5%. Американській технологічний гігант втратив близько 532 мільярдів доларів в ринковій вартості.

За словами деяких інвесторів, вони побоюються з приводу перспектив компанії. Нагадаємо, на нещодавній презентації продуктів Apple айфонів представлено не було.

 

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