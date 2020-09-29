40% українських медвипускників виїжджають з країни - Тодуров

Аня Мартинюк 19 вересня 2020, 13:50

Відомий лікар передрік, що державної медицини в Україні не буде.

Новину передає «Преса України».

Директор київського Інституту серця Борис Тодуров заявив, що державна медицина в Україні припинить своє існування і залишаться лише приватні клініки. За його словами, це пов'язано з низьким фінансуванням сфери охорони здоров'я.

«Якщо в цьому році, наступного року у нас не буде хоча б п'ять відсотків і нормального ставлення до системи підготовки кадрів, медицина помре взагалі через роки два-три», - зауважив лікар.

За його словами, уже зараз спостерігається небажання українців йти на певні спеціальності, зокрема, «Педіатрію». Крім того, велика кількість українських випускників, близько 40%, їдуть з країни.