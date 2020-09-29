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Відомий лікар передрік, що державної медицини в Україні не буде.
Новину передає «Преса України».
Директор київського Інституту серця Борис Тодуров заявив, що державна медицина в Україні припинить своє існування і залишаться лише приватні клініки. За його словами, це пов'язано з низьким фінансуванням сфери охорони здоров'я.
«Якщо в цьому році, наступного року у нас не буде хоча б п'ять відсотків і нормального ставлення до системи підготовки кадрів, медицина помре взагалі через роки два-три», - зауважив лікар.
За його словами, уже зараз спостерігається небажання українців йти на певні спеціальності, зокрема, «Педіатрію». Крім того, велика кількість українських випускників, близько 40%, їдуть з країни.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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13:50: 40% українських медвипускників виїжджають з країни - Тодуров
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12:57: Зеленський скасував для депутатів вимогу пред’являти довідку про судимість
12:15: Перша леді України закликала перестати жити стереотипами
11:10: Курс долара до гривні не опуститься нижче позначки 29 - Писарук
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