Гео Лерос відреагував на заяву Арахамії про плюси програшу «Слуги народу» на виборах

Аня Мартинюк 19 вересня 2020, 13:26

Колишній представник президентської фракції зауважив, що з таким успіхом скоро «слугам» доведеться тікати.

Новину передає «Преса України».

Депутат України Гео Лерос, який нещодавно був виключений з фракції «Слуга народу», прокоментував останнє інтерв'ю Давида Арахамії. Керівник президентської фракції зазначив, що наразі «слугам» вигідн опрограти місцеві вибори.

«Арахамія намагається виправдатися, чому команда Зеленського продала місцеві вибори. Вдумайтеся, партія президента! Злилася під місцевих князів. Він стверджує, що Слузі Народу вигідно програти місцеві вибори, щоб не нести відповідальність за погані дороги, сміття і тд ...Тобто, ви не хочете брати відповідальність за країну, а вам цікаво тільки грабувати по-крупному», - написав Лерос у соцмережі.

Підсумовуючи він відзначив, що хоче подивитися, куди «слуги народу» скоро почнуть тікати.