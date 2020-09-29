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Зеленський скасував для депутатів вимогу пред’являти довідку про судимість

Аня Мартинюк 19 вересня 2020, 12:57
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Зеленський скасував для депутатів вимогу пред’являти довідку про судимість

Тепер такий документ не потрібно подавати під час реєстрації на місцевих виборах.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом, який скасовує вимогу для депутатів, які реєструються на місцевих виборах, пред'являти довідку про наявність чи відсутність судимості. Відповідний законопроект №3995 уже з'явився на сайті ВРУ.

Уточнюється, що довідку не потрібно пред'являти кандидатам у депутати сільської, селищної, міської ради, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови.

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