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Тепер такий документ не потрібно подавати під час реєстрації на місцевих виборах.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом, який скасовує вимогу для депутатів, які реєструються на місцевих виборах, пред'являти довідку про наявність чи відсутність судимості. Відповідний законопроект №3995 уже з'явився на сайті ВРУ.
Уточнюється, що довідку не потрібно пред'являти кандидатам у депутати сільської, селищної, міської ради, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
13:26: Гео Лерос відреагував на заяву Арахамії про плюси програшу «Слуги народу» на виборах
12:57: Зеленський скасував для депутатів вимогу пред’являти довідку про судимість
12:15: Перша леді України закликала перестати жити стереотипами
11:10: Курс долара до гривні не опуститься нижче позначки 29 - Писарук
10:36: Витрати на Офіс президента Зеленського збільшили майже на 40%
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