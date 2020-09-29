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Перша леді України закликала перестати жити стереотипами

Аня Мартинюк 19 вересня 2020, 12:15
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Перша леді України закликала перестати жити стереотипами

Олена Зеленська пояснила, що таке рівність.

Новину передає «Преса України».

Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, випустила авторську статтю для видання НВ. У ній вона ділиться думками з приводу стереотипів. 42-річна Перша леді України вважає, що настав час змінити це.

Зокрема, вона відзначила, що Україна, до слова, з її ініціативи, стала повноправною учасницею міжнародного «Партнерства Біарріц».

«Партнерство Біарриц — це про руйнування бар`єрів: фізичних, ментальних, соціальних, економічних. Надуманих і тих, що реально існують. Отримала підвищення? Ну зрозуміло, яким чином. Бабуся з нафарбованими нігтями та губами? Вже зовсім "того" на старості. Дитина з аутизмом? Співчуваємо, але їй не місце серед наших учнів. Народила — хрест на кар`єрі. Постав її на місце кулаком — ти чоловік чи ганчірка? Стереотипи, які зростали разом з нами ще з пелюшок, ми множимо й проєктуємо на тих, хто підростає поруч, і методично кодуємо в їхні налаштування», - зазначила вона.

Також Перша леді навела багато інших прикладів.

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