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Олена Зеленська пояснила, що таке рівність.
Новину передає «Преса України».
Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, випустила авторську статтю для видання НВ. У ній вона ділиться думками з приводу стереотипів. 42-річна Перша леді України вважає, що настав час змінити це.
Зокрема, вона відзначила, що Україна, до слова, з її ініціативи, стала повноправною учасницею міжнародного «Партнерства Біарріц».
«Партнерство Біарриц — це про руйнування бар`єрів: фізичних, ментальних, соціальних, економічних. Надуманих і тих, що реально існують. Отримала підвищення? Ну зрозуміло, яким чином. Бабуся з нафарбованими нігтями та губами? Вже зовсім "того" на старості. Дитина з аутизмом? Співчуваємо, але їй не місце серед наших учнів. Народила — хрест на кар`єрі. Постав її на місце кулаком — ти чоловік чи ганчірка? Стереотипи, які зростали разом з нами ще з пелюшок, ми множимо й проєктуємо на тих, хто підростає поруч, і методично кодуємо в їхні налаштування», - зазначила вона.
Також Перша леді навела багато інших прикладів.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
13:26: Гео Лерос відреагував на заяву Арахамії про плюси програшу «Слуги народу» на виборах
12:57: Зеленський скасував для депутатів вимогу пред’являти довідку про судимість
12:15: Перша леді України закликала перестати жити стереотипами
11:10: Курс долара до гривні не опуститься нижче позначки 29 - Писарук
10:36: Витрати на Офіс президента Зеленського збільшили майже на 40%
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