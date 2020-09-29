В Україні плюс 3240 нових хворих на коронавірус

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Нові дані МОЗ показують, що кількість хворих на коронавірус стабільно росте.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, станом на 19 вересня в Україні 172 712 підтверджених випадків захворювання на смертоносний китайський вірус. З них 3516 летальних випадків. За минулу добу виявили 3 240 нових хворих.
Ситуація в областях та місті Києві наступна:
Вінницька область — 5 200 випадків;
Волинська область — 6 783 випадки;
Дніпропетровська область — 3 878 випадків;
Донецька область — 2 371 випадок;
Житомирська область — 4 931 випадок;
Закарпатська область — 9 110 випадків;
Запорізька область — 2 829 випадків;
Івано-Франківська область — 12 212 випадків;
Кіровоградська область — 973 випадки;
Київська область — 7 611 випадків;
Львівська область — 18 129 випадків;
Луганська область — 735 випадків;
Миколаївська область — 2 374 випадки;
Одеська область — 11 205 випадків;
Полтавська область — 1 461 випадок;
Рівненська область — 11 015 випадків;
Сумська область — 2 916 випадків;
Тернопільська область — 11 016 випадків;
Харківська область — 14 464 випадки;
Херсонська область — 790 випадків;
Хмельницька область — 4 481 випадок;
Чернівецька область — 12 917 випадків;
Черкаська область — 2 983 випадки;
Чернігівська область — 3 188 випадків.
Найбільше нових випадків у Києві – 400. Тепер тут загальна кількість хворих становить 19 140 осіб.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
11:10: Курс долара до гривні не опуститься нижче позначки 29 - Писарук
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