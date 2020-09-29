В Україні плюс 3240 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 19 вересня 2020, 11:39

Нові дані МОЗ показують, що кількість хворих на коронавірус стабільно росте.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, станом на 19 вересня в Україні 172 712 підтверджених випадків захворювання на смертоносний китайський вірус. З них 3516 летальних випадків. За минулу добу виявили 3 240 нових хворих.

Ситуація в областях та місті Києві наступна:

Вінницька область — 5 200 випадків;

Волинська область — 6 783 випадки;

Дніпропетровська область — 3 878 випадків;

Донецька область — 2 371 випадок;

Житомирська область — 4 931 випадок;

Закарпатська область — 9 110 випадків;

Запорізька область — 2 829 випадків;

Івано-Франківська область — 12 212 випадків;

Кіровоградська область — 973 випадки;

Київська область — 7 611 випадків;

Львівська область — 18 129 випадків;

Луганська область — 735 випадків;

Миколаївська область — 2 374 випадки;

Одеська область — 11 205 випадків;

Полтавська область — 1 461 випадок;

Рівненська область — 11 015 випадків;

Сумська область — 2 916 випадків;

Тернопільська область — 11 016 випадків;

Харківська область — 14 464 випадки;

Херсонська область — 790 випадків;

Хмельницька область — 4 481 випадок;

Чернівецька область — 12 917 випадків;

Черкаська область — 2 983 випадки;

Чернігівська область — 3 188 випадків.

Найбільше нових випадків у Києві – 400. Тепер тут загальна кількість хворих становить 19 140 осіб.