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Глава Райффайзен Банк Аваль дав свій прогноз щодо курсу долара та інфляції.
Новину передає «Преса України».
Глава правління Райффайзен Банк Аваль Олександр Писарук дав нове інтерв’ю. У ньому він озвучив свої думки з приводу курсу гривні до долара в Україні.
За його словами, зниження реального ВВП України за підсумками 2020 року становитиме 6,3%. Пік його падіння припав на другий квартал. Писарук наголосив, що, 6,3% — це комфортна цифра, яка є у руслі прогнозів уряду та НБУ.
Він також прогнозує прискорення інфляції 4% до кінця поточного року. Експерт додав, що курс долара до гривні не опуститься нижче 29 грн.
«Прогнозувати обмінний курс завжди складно, всім. Станом на сьогоднішній день, я вважаю, що курс долара до гривні не опуститься нижче 29. Ми прогнозуємо власний бюджет у євро, і я вам скажу точно, що значно складніше прогнозувати курс євро-долар, ніж долар-гривня. І це факт, особливо останнім часом. Ви бачите, євро зміцнився на 10% відносно до долара», - розповів Писарук.
Підсумовуючи він зазначив, що Райффайзен Банк Аваль для цілей внутрішнього бюджетування прогнозує курс 30,5 грн/євро до кінця року.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
11:10: Курс долара до гривні не опуститься нижче позначки 29 - Писарук
10:36: Витрати на Офіс президента Зеленського збільшили майже на 40%
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