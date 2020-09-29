Курс долара до гривні не опуститься нижче позначки 29 - Писарук

Аня Мартинюк 19 вересня 2020, 11:10

Глава Райффайзен Банк Аваль дав свій прогноз щодо курсу долара та інфляції.

Новину передає «Преса України».

Глава правління Райффайзен Банк Аваль Олександр Писарук дав нове інтерв’ю. У ньому він озвучив свої думки з приводу курсу гривні до долара в Україні.

За його словами, зниження реального ВВП України за підсумками 2020 року становитиме 6,3%. Пік його падіння припав на другий квартал. Писарук наголосив, що, 6,3% — це комфортна цифра, яка є у руслі прогнозів уряду та НБУ.

Він також прогнозує прискорення інфляції 4% до кінця поточного року. Експерт додав, що курс долара до гривні не опуститься нижче 29 грн.

«Прогнозувати обмінний курс завжди складно, всім. Станом на сьогоднішній день, я вважаю, що курс долара до гривні не опуститься нижче 29. Ми прогнозуємо власний бюджет у євро, і я вам скажу точно, що значно складніше прогнозувати курс євро-долар, ніж долар-гривня. І це факт, особливо останнім часом. Ви бачите, євро зміцнився на 10% відносно до долара», - розповів Писарук.

Підсумовуючи він зазначив, що Райффайзен Банк Аваль для цілей внутрішнього бюджетування прогнозує курс 30,5 грн/євро до кінця року.