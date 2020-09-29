Витрати на Офіс президента Зеленського збільшили майже на 40%

Аня Мартинюк 19 вересня 2020, 10:36

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, з чим це пов’язано.

Новину передає «Преса України».

Міністр фінансів Сергій Марченко виступив на брифінгу, де заявив, що у проекті держбюджету на 2021 рік збільшили витрати на утримання Офісу президента. А саме майже на 40%. За його словами, причина такого ходу подій – диспропорція.

«Ми, як Міністерство фінансів, вважаючи бюджет, бачимо диспропорцію в заробітних платах в різних міністерствах, Офісі президента, апараті Верховної Ради, секретаріаті Кабміну. Якщо ми вирішили збільшити заробітну плату на Офіс президента, це рішення було прийнято, тому що ми бачили диспропорцію», - пояснив він.

За його словами, цю подію не потрібно подавати як «зраду», адже в Офісі президента трудяться 500 людей. До слова, у грошовому виражені на Офіс президента України передбачено 1 млрд 269,1 тис. грн. українських платників податків.