Витрати на Офіс президента Зеленського збільшили майже на 40%

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Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, з чим це пов’язано.
Новину передає «Преса України».
Міністр фінансів Сергій Марченко виступив на брифінгу, де заявив, що у проекті держбюджету на 2021 рік збільшили витрати на утримання Офісу президента. А саме майже на 40%. За його словами, причина такого ходу подій – диспропорція.
«Ми, як Міністерство фінансів, вважаючи бюджет, бачимо диспропорцію в заробітних платах в різних міністерствах, Офісі президента, апараті Верховної Ради, секретаріаті Кабміну. Якщо ми вирішили збільшити заробітну плату на Офіс президента, це рішення було прийнято, тому що ми бачили диспропорцію», - пояснив він.
За його словами, цю подію не потрібно подавати як «зраду», адже в Офісі президента трудяться 500 людей. До слова, у грошовому виражені на Офіс президента України передбачено 1 млрд 269,1 тис. грн. українських платників податків.
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