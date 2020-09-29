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Озвучена ціна першої української електровантажівки

Аня Мартинюк 19 вересня 2020, 10:01
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Озвучена ціна першої української електровантажівки

Її готують до серійного виробництва.

Новину передає «Преса України».

Федерація роботодавців автомобільної галузі повідомила, що у 2021 році у серійне виробництво надійде перша українська електровантажівка під назвою CoolOn. Наразі над нею трудяться фахівці криворізькій компанії Murmuration Technology.

Варто зазначити, що електрокар повністю буде створено з деталей українського виробництва. Коштуватиме творіння українських майстрів $16 тис. В планах заводу запустити серійне виробництво - 3-5 тисяч електромобілів на рік, які можна буде представити й на європейському ринку.

 

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