Озвучена ціна першої української електровантажівки

Аня Мартинюк 19 вересня 2020, 10:01

Її готують до серійного виробництва.

Новину передає «Преса України».

Федерація роботодавців автомобільної галузі повідомила, що у 2021 році у серійне виробництво надійде перша українська електровантажівка під назвою CoolOn. Наразі над нею трудяться фахівці криворізькій компанії Murmuration Technology.

Варто зазначити, що електрокар повністю буде створено з деталей українського виробництва. Коштуватиме творіння українських майстрів $16 тис. В планах заводу запустити серійне виробництво - 3-5 тисяч електромобілів на рік, які можна буде представити й на європейському ринку.