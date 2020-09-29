Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии 10:31
Витрати на Офіс президента Зеленського збільшили майже на 40% 10:36
Україна хоче бачити Білорусь незалежною країною – Єрмак 09:23
2021 рік стартує зі зменшення кількості українських субсидіантів 08:15
Грузин із судимостями – У Венедиктової виявили цікавого кадра 07:39
Медицина не для всіх – Стала відома вартість лікування мера Кернеса 15:04
Українські аеропорти та авіакомпанії значно скоротили пасажиропотік 14:28
Українці можуть спокійно йти в лікарню без ПЛР-тестування 13:46
Влада трьох областей України відмовились встановити вишки 4G 08:40
У ЗСУ вирішили замовити ручки на понад 10 тисяч доларів 07:32
Новоспеченого прокурора Тернопільської області звільнили через два дні після призначення 13:51
Степанов розповів, як голосуватимуть українці з коронавірусом 13:25
У Мережі показали особливу їзду українського футболіста на Гелендвагені 12:50
Свою думку з приводу подій у Білорусі Андрій Єрмак озвучив Савіку Шустеру.
Новину передає «Преса України».
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував ситуацію у сусідній Білорусі. За його словами, Олександр Лукашенко не може представляти волю всього білоруського народу. Єрмак підкреслив, що Україна хоче бачити Білорусь незалежною країною, де права людини важливі і їх поважають.
«Україна хоче бачити Білорусь незалежною країною, в якій поважають права людини, але не втручається у внутрішні справи сусідньої держави», - зазначив Єрмак.
Така заява прозвучала в ефірі шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Єрмак під час виступу додав, що білоруська влада повинна зважувати все, щоб бути мудрою та сильною. Тим не менше, він наголосив, що українська сторона слідкує за подіями у сусідній країні, однак не втручається в них.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
10:36: Витрати на Офіс президента Зеленського збільшили майже на 40%
09:23: Україна хоче бачити Білорусь незалежною країною – Єрмак
08:15: 2021 рік стартує зі зменшення кількості українських субсидіантів
07:39: Грузин із судимостями – У Венедиктової виявили цікавого кадра
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.