Україна хоче бачити Білорусь незалежною країною – Єрмак

Аня Мартинюк 19 вересня 2020, 09:23

Свою думку з приводу подій у Білорусі Андрій Єрмак озвучив Савіку Шустеру.

Новину передає «Преса України».

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував ситуацію у сусідній Білорусі. За його словами, Олександр Лукашенко не може представляти волю всього білоруського народу. Єрмак підкреслив, що Україна хоче бачити Білорусь незалежною країною, де права людини важливі і їх поважають.

«Україна хоче бачити Білорусь незалежною країною, в якій поважають права людини, але не втручається у внутрішні справи сусідньої держави», - зазначив Єрмак.

Така заява прозвучала в ефірі шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Єрмак під час виступу додав, що білоруська влада повинна зважувати все, щоб бути мудрою та сильною. Тим не менше, він наголосив, що українська сторона слідкує за подіями у сусідній країні, однак не втручається в них.