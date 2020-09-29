У Києві відкрили новий автокінотеатр

Аня Мартинюк 19 вересня 2020, 08:46

Стало відомо, які ціни пропонує кінотеатр на свіжому повітрі.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в українській столиці, в Оболонському районі, запрацював новий автокінотеатр. А саме на паркувальному майданчику ТЦ «Gorodok» на Петрівці. Відомо, що кінотеатр вміщає 50 автівок. Розміститися вони можуть в 4 категоріях, в залежності від розміру транспортного засобу.

Квитки на фільми можна замовити виключно онлайн. Ціни на перегляд кіно демократичні - 150/200 грн з автомобіля. Попкорн обійдеться у 40/180 грн, еспресо/американо/чай – 20 грн, лате – 25 грн, холодні напої – 20/30 грн.

Під час перегляду власникам авто заборонено заводити двигуни та включати фари.