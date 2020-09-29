2021 рік стартує зі зменшення кількості українських субсидіантів

Аня Мартинюк 19 вересня 2020, 08:15

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що не бачить у цьому проблеми.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 вересня, стало відомо, що в Україні з 2021 року поменшає субсидіантів. Відповідну заяву зробив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі одного з телеканалів. За його словами, при цьому сума з державного бюджету, яку виділяють для отримувачів знижки від держави на оплату житлово-комунальних послуг, майже не зміниться.

«Якщо порівнювати цифри субсидій цього року і наступного - то вони однакові. Цього року скориговані цифри на субсидії - 37 млрд, в наступному - 36,6 млрд. Але є нюанс - ми суттєво збільшуємо мінімальну зарплату та інші соціальні показники, визначені категорії громадян зможуть самі оплачувати і не будуть субсідіантами. Але є інші категорії, які вимагають, вони будуть забезпечені в повній мірі. Я не бачу якоїсь проблеми», - прокоментував міністр.

До слова, у березні поточного року Кабмін підтримав ідею призначити житлові субсидії для українців, які втратили роботу через пандемію.