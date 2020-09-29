Грузин із судимостями – У Венедиктової виявили цікавого кадра

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Святослав Піскун розповів журналістам, що радником Ірини Венедиктової є Зураб Адеішвілі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 вересня, стало відомо, що у генпрокурора України Ірини Венедиктової трудиться помічник з непогашеними судимостями. Мова йде про Зураба Адеішвілі, який вчинив ряд злочинів у рідній Грузії.
Про такого кадра журналістам видання «Страна» розповів колишній генпрокурор Святослав Піскун. Він також уточнив, що у Венедиктової всього 8 радників. В результаті Піскун висловив сумнів, що Адеішвілі, маючи судимості, може бути належним радником генпрокурора в сфері верховенства права.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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