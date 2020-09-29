В Австралії недопалки ховатимуть у цеглі

Аня Мартинюк 19 вересня 2020, 07:07

Таку ідею озвучили австралійські вчені.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 вересня, стало відомо, що австралійські вчені запропонували технологію виготовлення глиняної цегли. У неї пропонують додавати недопалки сигарет. За їх словами, такий будівельний матеріал буде легшим й гірше проводитиме тепло, ніж звичні цеглини.

Таким чином будинки, збудовані з новітньої цегли, краще зберігатимуть тепло. Разом з тим частково вирішиться питання утилізації сміття.

Співробітники Мельбурнського королівського технологічного інституту зауважили, що недопалки перед виробництвом цегли стерилізують.