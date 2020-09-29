В Австралії недопалки ховатимуть у цеглі

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Таку ідею озвучили австралійські вчені.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 вересня, стало відомо, що австралійські вчені запропонували технологію виготовлення глиняної цегли. У неї пропонують додавати недопалки сигарет. За їх словами, такий будівельний матеріал буде легшим й гірше проводитиме тепло, ніж звичні цеглини.
Таким чином будинки, збудовані з новітньої цегли, краще зберігатимуть тепло. Разом з тим частково вирішиться питання утилізації сміття.
Співробітники Мельбурнського королівського технологічного інституту зауважили, що недопалки перед виробництвом цегли стерилізують.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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13:46: Українці можуть спокійно йти в лікарню без ПЛР-тестування
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