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В Австралії недопалки ховатимуть у цеглі

Аня Мартинюк 19 вересня 2020, 07:07
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В Австралії недопалки ховатимуть у цеглі

Таку ідею озвучили австралійські вчені. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 вересня, стало відомо, що австралійські вчені запропонували технологію виготовлення глиняної цегли. У неї пропонують додавати недопалки сигарет. За їх словами, такий будівельний матеріал буде легшим й гірше проводитиме тепло, ніж звичні цеглини.

Таким чином будинки, збудовані з новітньої цегли, краще зберігатимуть тепло. Разом з тим частково вирішиться питання утилізації сміття.

Співробітники Мельбурнського королівського технологічного інституту  зауважили, що недопалки перед виробництвом цегли стерилізують. 

 

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