Погода осіння – Синоптик про вихідні в Україні

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Наталія Діденко попередила, що 19 та 20 вересня опадів в Україні не очікується, однак повітря стане прохолоднішим.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних, 19 та 20 вересня. За її прогнозом, денна температура повітря очікується +17+22 градуси, на Півдні трохи тепліше, до +24 градусів.
«Це радує. А з другого боку, прояснення, чисте небо, вночі посилять ймовірність заморозків у більшості областей, окрім південної частини України. І це не дуже радує», - відзначила вона.
На Сході країни очікується сильний вітер, а у Києві буде без дощів. Денна температура повітря у столиці сягне +20 градусів. За прогнозом Діденко, на наступному тижні українці можуть очікувати на потепління та відсутність опадів.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
15:04: Медицина не для всіх – Стала відома вартість лікування мера Кернеса
14:28: Українські аеропорти та авіакомпанії значно скоротили пасажиропотік
13:46: Українці можуть спокійно йти в лікарню без ПЛР-тестування
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