Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В МОЗ заявили про рекордний приріст нових хворих на коронавірус
  • Добовий антирекорд – В Україні 74 смерті від Covid-19
  • Проект бюджету на 2021 рік відправлено на розгляд ВРУ

Медицина не для всіх – Стала відома вартість лікування мера Кернеса

Аня Мартинюк 18 вересня 2020, 15:04
Версія для друку
Медицина не для всіх – Стала відома вартість лікування мера Кернеса

Майже два мільйони гривень пішло лише на переліт до Берліна.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 вересня, стало відомо, що харківський мер Геннадій Кернес, який наразі знаходиться в німецькій клініці «Шаріте», витратив на переліт та лікування чималу суму. Як відомо, у 61-річного Кернеса виявили коронавірус.

Так, витрати Кернеса склали 5,87 млн гривень. Про це йдеться у декларації мера. Уточнюється, що 16 вересня Кернес витратив 1 мільйон 748 тисяч 137 гривень на «спеціалізовані авіаційні транспортні послуги». На медичні послуги пішло 4 мільйони 124 тисяч 665 гривень.

Як відомо, 15 вересня у ЗМІ з’явилась інформація про те, що у Кернеса виявили коронавірус. Також у нього було запалення легень. Стан харківського мера оцінювався як важкий.

  

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції