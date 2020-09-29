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Майже два мільйони гривень пішло лише на переліт до Берліна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 вересня, стало відомо, що харківський мер Геннадій Кернес, який наразі знаходиться в німецькій клініці «Шаріте», витратив на переліт та лікування чималу суму. Як відомо, у 61-річного Кернеса виявили коронавірус.
Так, витрати Кернеса склали 5,87 млн гривень. Про це йдеться у декларації мера. Уточнюється, що 16 вересня Кернес витратив 1 мільйон 748 тисяч 137 гривень на «спеціалізовані авіаційні транспортні послуги». На медичні послуги пішло 4 мільйони 124 тисяч 665 гривень.
Як відомо, 15 вересня у ЗМІ з’явилась інформація про те, що у Кернеса виявили коронавірус. Також у нього було запалення легень. Стан харківського мера оцінювався як важкий.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
15:04: Медицина не для всіх – Стала відома вартість лікування мера Кернеса
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