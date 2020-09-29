Українські аеропорти та авіакомпанії значно скоротили пасажиропотік

Аня Мартинюк 18 вересня 2020, 14:28

Очевидно, що причиною такого ходу подій стала пандемія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 вересня, у прес-службі Державної авіаційної служби повідомили, що за останні 8 місяців скоротився пасажиропотік через українські аеропорти. А саме на 63,3%, порівняно з періодом січень-серпень 2019 року, до 5,895 млн осіб.

Крім того, на 64% скоротився пасажиропотік українських аеропортів в міжнародному сполученні. А саме до 5,218 млн осіб.

До слова, у поточному році за 8 місяців українські авіакомпанії виконали 28,3 тис. комерційних рейсів та 0 22,7 тис. міжнародних.