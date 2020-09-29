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Очевидно, що причиною такого ходу подій стала пандемія.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 вересня, у прес-службі Державної авіаційної служби повідомили, що за останні 8 місяців скоротився пасажиропотік через українські аеропорти. А саме на 63,3%, порівняно з періодом січень-серпень 2019 року, до 5,895 млн осіб.
Крім того, на 64% скоротився пасажиропотік українських аеропортів в міжнародному сполученні. А саме до 5,218 млн осіб.
До слова, у поточному році за 8 місяців українські авіакомпанії виконали 28,3 тис. комерційних рейсів та 0 22,7 тис. міжнародних.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
15:04: Медицина не для всіх – Стала відома вартість лікування мера Кернеса
14:28: Українські аеропорти та авіакомпанії значно скоротили пасажиропотік
13:46: Українці можуть спокійно йти в лікарню без ПЛР-тестування
08:40: Влада трьох областей України відмовились встановити вишки 4G
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