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Українці можуть спокійно йти в лікарню без ПЛР-тестування

Аня Мартинюк 18 вересня 2020, 13:46
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Українці можуть спокійно йти в лікарню без ПЛР-тестування

В МОЗ роз'яснили, в яких випадках тест на коронавірус робити треба, а в яких – ні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 вересня, на брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова прозвучала важлива інформація. В Україні оновили стандарти надання медичної допомоги.

Відтепер особа, яка перебувала два тижні на самоізоляції та яка немає жодного симптому коронавірусної хороби, не повинна робити ПЛР-тестування. Також пацієнти, які готуються до планової госпіталізації, не повинні робити ПЛР-тести. Винятком будуть ті випадки, коли у людей є ознаки гострого респіраторного захворювання.

«ПЛР-тестування має проводитись виключно людям, які мають симптоми коронавірусної хвороби і які звертаються до сімейного лікаря. За рішенням лікаря, до пацієнта буде відправлена мобільна бригада для проведення дослідження методом ПЛР», - уточнили в МОЗ.

Також стало відомо, що у МОЗ розглядають питання про залучення приватних лабораторій до проведення ПЛР-тестування. Однак за державний кошт.

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