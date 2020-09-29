Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии 10:31
Медицина не для всіх – Стала відома вартість лікування мера Кернеса 15:04
Українські аеропорти та авіакомпанії значно скоротили пасажиропотік 14:28
Українці можуть спокійно йти в лікарню без ПЛР-тестування 13:46
Влада трьох областей України відмовились встановити вишки 4G 08:40
У ЗСУ вирішили замовити ручки на понад 10 тисяч доларів 07:32
Новоспеченого прокурора Тернопільської області звільнили через два дні після призначення 13:51
Степанов розповів, як голосуватимуть українці з коронавірусом 13:25
У Мережі показали особливу їзду українського футболіста на Гелендвагені 12:50
Зеленський закликав Венедіктову та Ситника працювати продуктивніше та швидше 12:15
В МОЗ заявили про рекордний приріст нових хворих на коронавірус 10:24
В МОЗ роз'яснили, в яких випадках тест на коронавірус робити треба, а в яких – ні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 вересня, на брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова прозвучала важлива інформація. В Україні оновили стандарти надання медичної допомоги.
Відтепер особа, яка перебувала два тижні на самоізоляції та яка немає жодного симптому коронавірусної хороби, не повинна робити ПЛР-тестування. Також пацієнти, які готуються до планової госпіталізації, не повинні робити ПЛР-тести. Винятком будуть ті випадки, коли у людей є ознаки гострого респіраторного захворювання.
«ПЛР-тестування має проводитись виключно людям, які мають симптоми коронавірусної хвороби і які звертаються до сімейного лікаря. За рішенням лікаря, до пацієнта буде відправлена мобільна бригада для проведення дослідження методом ПЛР», - уточнили в МОЗ.
Також стало відомо, що у МОЗ розглядають питання про залучення приватних лабораторій до проведення ПЛР-тестування. Однак за державний кошт.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
14:28: Українські аеропорти та авіакомпанії значно скоротили пасажиропотік
13:46: Українці можуть спокійно йти в лікарню без ПЛР-тестування
08:40: Влада трьох областей України відмовились встановити вишки 4G
07:32: У ЗСУ вирішили замовити ручки на понад 10 тисяч доларів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.