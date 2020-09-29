Коронавірус в Україні – Ще понад 3000 осіб захворіли

Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии 10:31
Влада трьох областей України відмовились встановити вишки 4G 08:40
У ЗСУ вирішили замовити ручки на понад 10 тисяч доларів 07:32
Новоспеченого прокурора Тернопільської області звільнили через два дні після призначення 13:51
Степанов розповів, як голосуватимуть українці з коронавірусом 13:25
У Мережі показали особливу їзду українського футболіста на Гелендвагені 12:50
Зеленський закликав Венедіктову та Ситника працювати продуктивніше та швидше 12:15
В МОЗ заявили про рекордний приріст нових хворих на коронавірус 10:24
На фейсбук-аукціоні дорого продали картину з Коломойським та котлетами 07:32
У Дніпрі пограбували ізраїльського спортсмена - Забрали найдорожче 15:01
День Днепра. Одураченные горожане отметили личный праздник Бориса Филатова 14:34
Також невтішна статистика щодо летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 вересня, у прес-службі МОЗ навели нові статистичні дані щодо ситуації з коронавірусом в Україні. За минулу добу було виявлено 3 228 осіб з коронавірусом. З них 232 дитини та 162 медпрацівника.
Тепер загальна кількість хворих становить 169 472 людини. З них 3 468 пацієнтів не вижили. За минулу добу померли 68 людей.
«Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській (349, у т.ч. м. Харків - 254), Одеській (322 в т.ч. м. Одеса - 146), Тернопільській (311), Львівській (205), Івано-Франківській (175) областях та у місті Києві (291)», - уточнили в МОЗ.
Варто зазначити, що Україна вийшла на заплановану кількість тестувань методом ПЛР на добу - більше 30 тисяч досліджень.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
08:40: Влада трьох областей України відмовились встановити вишки 4G
07:32: У ЗСУ вирішили замовити ручки на понад 10 тисяч доларів
13:51: Новоспеченого прокурора Тернопільської області звільнили через два дні після призначення
13:25: Степанов розповів, як голосуватимуть українці з коронавірусом
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.