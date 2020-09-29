Коронавірус в Україні – Ще понад 3000 осіб захворіли

Аня Мартинюк 18 вересня 2020, 13:16

Також невтішна статистика щодо летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 вересня, у прес-службі МОЗ навели нові статистичні дані щодо ситуації з коронавірусом в Україні. За минулу добу було виявлено 3 228 осіб з коронавірусом. З них 232 дитини та 162 медпрацівника.

Тепер загальна кількість хворих становить 169 472 людини. З них 3 468 пацієнтів не вижили. За минулу добу померли 68 людей.

«Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській (349, у т.ч. м. Харків - 254), Одеській (322 в т.ч. м. Одеса - 146), Тернопільській (311), Львівській (205), Івано-Франківській (175) областях та у місті Києві (291)», - уточнили в МОЗ.

Варто зазначити, що Україна вийшла на заплановану кількість тестувань методом ПЛР на добу - більше 30 тисяч досліджень.