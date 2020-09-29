НБУ завершив тиждень зміцненням гривні до євро

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Курс долара залишився незмінним.
Новину передає «Преса України».
Станом на 18 вересня офіційний курс гривні до долара становить 28,11 грн. НБу залишив курс на попередньому рівні. Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,17 грн. Євро віддало гривні 21 копійку.
Готівкові курси валют змінилися наступним чином. Купівля долара проходить за 28,00 грн, продаж – за 28,20 грн. Купівля євро проходить за 32,87 грн, продаж – за 33,30 грн.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
08:40: Влада трьох областей України відмовились встановити вишки 4G
07:32: У ЗСУ вирішили замовити ручки на понад 10 тисяч доларів
13:51: Новоспеченого прокурора Тернопільської області звільнили через два дні після призначення
13:25: Степанов розповів, як голосуватимуть українці з коронавірусом
12:50: У Мережі показали особливу їзду українського футболіста на Гелендвагені
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