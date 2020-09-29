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НБУ завершив тиждень зміцненням гривні до євро

Аня Мартинюк 18 вересня 2020, 09:14
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НБУ завершив тиждень зміцненням гривні до євро

Курс долара залишився незмінним.

Новину передає «Преса України».

Станом на 18 вересня офіційний курс гривні до долара становить 28,11 грн. НБу залишив курс на попередньому рівні. Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,17 грн. Євро віддало гривні 21 копійку. 

Готівкові курси валют змінилися наступним чином. Купівля долара проходить за 28,00 грн, продаж – за 28,20 грн. Купівля євро проходить за 32,87 грн, продаж – за 33,30 грн.

 

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