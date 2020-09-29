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Влада трьох областей України відмовились встановити вишки 4G

Аня Мартинюк 18 вересня 2020, 08:40
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Влада трьох областей України відмовились встановити вишки 4G

Тим часом у Мінсоцполітики наполягають на тому, що вишки не шкідливі і вони дуже потрібні.

Новину передає «Преса України».

За даними Мінсоцполітики, місцева влада Київської, Івано-Франківської та Донецькій області не дала добро на встановлення вишок мобільного зв'язку 4G. Як зазначили у міністерстві, причина такого ходу подій – радіофобія.

«Радіофобія - не жарт: вона все частіше стає на заваді розвитку мобільного зв'язку в Україні. І мова йде не тільки про очікуване 5G, а й про 4G, який вже став звичним для жителів великих міст і якого дуже чекають в сільській місцевості», - зазначили в міністерстві.

Чиновники ж в свою чергу заявляють, що вишки шкодять здоров’ю людини. У Мінсоцполітики продовжують наполягати на тому, що через невстановлені вишки люди лише постраждають, адже вони не матимуть якісного мобільного зв’язку.

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