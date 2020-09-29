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Тим часом у Мінсоцполітики наполягають на тому, що вишки не шкідливі і вони дуже потрібні.
Новину передає «Преса України».
За даними Мінсоцполітики, місцева влада Київської, Івано-Франківської та Донецькій області не дала добро на встановлення вишок мобільного зв'язку 4G. Як зазначили у міністерстві, причина такого ходу подій – радіофобія.
«Радіофобія - не жарт: вона все частіше стає на заваді розвитку мобільного зв'язку в Україні. І мова йде не тільки про очікуване 5G, а й про 4G, який вже став звичним для жителів великих міст і якого дуже чекають в сільській місцевості», - зазначили в міністерстві.
Чиновники ж в свою чергу заявляють, що вишки шкодять здоров’ю людини. У Мінсоцполітики продовжують наполягати на тому, що через невстановлені вишки люди лише постраждають, адже вони не матимуть якісного мобільного зв’язку.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
08:40: Влада трьох областей України відмовились встановити вишки 4G
07:32: У ЗСУ вирішили замовити ручки на понад 10 тисяч доларів
13:51: Новоспеченого прокурора Тернопільської області звільнили через два дні після призначення
13:25: Степанов розповів, як голосуватимуть українці з коронавірусом
12:50: У Мережі показали особливу їзду українського футболіста на Гелендвагені
12:15: Зеленський закликав Венедіктову та Ситника працювати продуктивніше та швидше
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