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Побитий рекорд українського спортсмена Бубки

Аня Мартинюк 18 вересня 2020, 08:05
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Побитий рекорд українського спортсмена Бубки

Світовий рекорд зі стрибків з жердиною протримався цілих 26 років.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 вересня, стало відомо, що спортсмен зі Швеції Арман Дюплантіс побив світовий рекорд українця Сергія Бубки. Мова йде про рекорд зі стрибків з жердиною, який ніхто не міг побити впродовж 26 років.

Подія трапилась на етапі «Діамантової ліги» у Римі. Атлет Арман Дюплантіс подолав висоту 6 метрів 15 сантиметрів. Рекорд Бубки становив 6,14 метра, тобто швед перевершив українця всього на сантиметр.

Варто зазначити, що рекорд українця називали вічним. Тим не менше, у Сергія Бубки всього 35 світових рекордів.

 

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