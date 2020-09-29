У ЗСУ вирішили замовити ручки на понад 10 тисяч доларів

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Ручки з гравіюванням та у футлярах, однак їх можна було купити дешевше.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 вересня, стало відомо, що генштаб Збройних сил України замовляє подарункові ручки Parker з позолотою. Коштують такі ручки 9 тисяч гривень за штуку.
За даними системи «Прозорро», 8 вересня фінансове управління Генерального штабу ЗСУ за результатами тендеру повідомило про намір укласти угоду з ПП «Май-Час». Приватний підприємець має надати ручок на суму 308 тис грн.
На цю суму вийде 58 ручок із гравіюванням «Від Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України» в подарунковому футлярі з емблемою Генштабу ЗСУ. Матимуть ручки гарантію два роки. Також 22 ручки із зображенням тризуба, також у футлярі.
Варто зазначити, що в Україні ручки Parker без гравіювання, однак у коробці можна купити за 6 105 грн. До слова, у ЗСУ вирішили не зупинятися на ручках Parker й замовили 20 ручок Waterman Perspective Black GT за 6 870 грн. На ринку такі ручки доступні за 5 167–5748 грн.
«Крім того, ще десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT FP F 22011 замовили по 2 940 грн, десять латунних ручок Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 – по 2 940 грн, десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT RB 22022 – по 2 340 грн і 22 сталеві ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 – по 672 грн. Усі вони з позолотою деталей», - йдеться у повідомленні.
Фірма «Май-Час» належить киянину Віктору Кравцю. З 2009 року від став переможцем державних підрядів на 5,5 млн грн.
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