Новоспеченого прокурора Тернопільської області звільнили через два дні після призначення

Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 13:51

Коротка історія одного 30-річного прокурора: Святкував нову посаду, дозволив собі грубий вислів, звільнили.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 вересня, стало відомо, що прокурора Тернопільської області звільнила 30-річного прокурора Миколу Петришина. Чоловік влаштував бенкет на робочому місці, під час якого обіцяв «*бати підлеглих як тупих свиней».

Про те, що Петришин більше не прокурор, повідомили у Центрі протидії корупції.

«Як пишуть ЗМІ, Петришину рекомендували подати у відставку. Офіційна причина звільнення - це нерозуміння з колегами, а неформальна - п'янка на робочому місці і невідповідне поводження», - зазначили у ЦПК.

Відомо, що чоловіка призначили на посаду 14 вересня. Уже 16 вересня в Києві відбулося засідання дисциплінарної комісії Генпрокуратури. До слова, за останні роки у Петришина з'явилося 2 квартири, 200-метровий будинок в столиці, земельні ділянки та 4 автомобілі. Прокурор пояснював такі здобутки наявністю гарної дружини, яка веде бізнес.