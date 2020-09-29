Новоспеченого прокурора Тернопільської області звільнили через два дні після призначення

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Коротка історія одного 30-річного прокурора: Святкував нову посаду, дозволив собі грубий вислів, звільнили.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 вересня, стало відомо, що прокурора Тернопільської області звільнила 30-річного прокурора Миколу Петришина. Чоловік влаштував бенкет на робочому місці, під час якого обіцяв «*бати підлеглих як тупих свиней».
Про те, що Петришин більше не прокурор, повідомили у Центрі протидії корупції.
«Як пишуть ЗМІ, Петришину рекомендували подати у відставку. Офіційна причина звільнення - це нерозуміння з колегами, а неформальна - п'янка на робочому місці і невідповідне поводження», - зазначили у ЦПК.
Відомо, що чоловіка призначили на посаду 14 вересня. Уже 16 вересня в Києві відбулося засідання дисциплінарної комісії Генпрокуратури. До слова, за останні роки у Петришина з'явилося 2 квартири, 200-метровий будинок в столиці, земельні ділянки та 4 автомобілі. Прокурор пояснював такі здобутки наявністю гарної дружини, яка веде бізнес.
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