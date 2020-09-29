Степанов розповів, як голосуватимуть українці з коронавірусом

Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 13:25

Таких виборців ніхто не може позбавити їх конституційного права.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 вересня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив на брифінгу, де заявив що українці, у яких виявили коронавірус, зможуть проголосувати на місцевих виборах вдома. Для цього виборцям необхідно написати заяву до виборчої комісії.

«В день голосування комісія приїде додому з усіма засобами індивідуального захисту», - розповів Степанов.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.