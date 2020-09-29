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Таких виборців ніхто не може позбавити їх конституційного права.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 вересня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив на брифінгу, де заявив що українці, у яких виявили коронавірус, зможуть проголосувати на місцевих виборах вдома. Для цього виборцям необхідно написати заяву до виборчої комісії.
«В день голосування комісія приїде додому з усіма засобами індивідуального захисту», - розповів Степанов.
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
13:51: Новоспеченого прокурора Тернопільської області звільнили через два дні після призначення
13:25: Степанов розповів, як голосуватимуть українці з коронавірусом
12:50: У Мережі показали особливу їзду українського футболіста на Гелендвагені
12:15: Зеленський закликав Венедіктову та Ситника працювати продуктивніше та швидше
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