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Степанов розповів, як голосуватимуть українці з коронавірусом

Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 13:25
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Степанов розповів, як голосуватимуть українці з коронавірусом

Таких виборців ніхто не може позбавити їх конституційного права.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 вересня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив на брифінгу, де заявив що українці, у яких виявили коронавірус, зможуть проголосувати на місцевих виборах вдома. Для цього виборцям необхідно написати заяву до виборчої комісії.  

«В день голосування комісія приїде додому з усіма засобами індивідуального захисту», - розповів Степанов.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

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