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У Мережі показали особливу їзду українського футболіста на Гелендвагені

Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 12:50
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У Мережі показали особливу їзду українського футболіста на Гелендвагені

35-річний Євген Селезньов відчув себе зіркою дороги на Гелендвагені.

Новину передає «Преса України».

В інтернет-спільноті «Зупини лося», присвяченій порушникам ПДР, представили інтерв’ю з гравцем футбольного клубу «Колос»  Євгеном Селезньовим. Представники спільноти звернули увагу на особливу їзду 35-річного нападника. 

«Рахуємо порушення:

1. Непристебнутий

2. Керує і постійно длубається в телефоні 

3. Зустрічка

Вражає і журналіст поруч з ним, який теж не пристебнутий!» - йдеться у повідомлення.

 

Також у спільноті звернули увагу на манеру спілкування футболіста.

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