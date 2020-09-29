У Мережі показали особливу їзду українського футболіста на Гелендвагені

Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 12:50

35-річний Євген Селезньов відчув себе зіркою дороги на Гелендвагені.

Новину передає «Преса України».

В інтернет-спільноті «Зупини лося», присвяченій порушникам ПДР, представили інтерв’ю з гравцем футбольного клубу «Колос» Євгеном Селезньовим. Представники спільноти звернули увагу на особливу їзду 35-річного нападника.

«Рахуємо порушення:

1. Непристебнутий

2. Керує і постійно длубається в телефоні

3. Зустрічка

Вражає і журналіст поруч з ним, який теж не пристебнутий!» - йдеться у повідомлення.

Також у спільноті звернули увагу на манеру спілкування футболіста.