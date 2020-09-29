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35-річний Євген Селезньов відчув себе зіркою дороги на Гелендвагені.
Новину передає «Преса України».
В інтернет-спільноті «Зупини лося», присвяченій порушникам ПДР, представили інтерв’ю з гравцем футбольного клубу «Колос» Євгеном Селезньовим. Представники спільноти звернули увагу на особливу їзду 35-річного нападника.
«Рахуємо порушення:
1. Непристебнутий
2. Керує і постійно длубається в телефоні
3. Зустрічка
Вражає і журналіст поруч з ним, який теж не пристебнутий!» - йдеться у повідомлення.
Також у спільноті звернули увагу на манеру спілкування футболіста.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
12:50: У Мережі показали особливу їзду українського футболіста на Гелендвагені
12:15: Зеленський закликав Венедіктову та Ситника працювати продуктивніше та швидше
10:24: В МОЗ заявили про рекордний приріст нових хворих на коронавірус
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