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Зеленський закликав Венедіктову та Ситника працювати продуктивніше та швидше

Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 12:15
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Зеленський закликав Венедіктову та Ситника працювати продуктивніше та швидше

Президент звернув увагу на те, що «показових посадок» не відбулось. 

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський звернувся до генпрокурора Ірини Венедиктової та голови НАБУ Артема Ситника. Він виступив з публічним зверненням, закликавши їх відкривати кримінальні справи частіше, ніж раз на місяці й збільшити кількість «показових посадок».

«Це ж просто. Правда? І ми якраз про це публічно домовлялися. Традиційно корупційного «якщо зайшов на посаду, то можеш трохи брати в кишеню державного, а казна не збідніє» більше не буде. Може, хтось не почув? Тому ще раз. Кожен чиновник, міністр і депутат повинен великими буквами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав - сядеш, якщо брав хабар - сядеш. Винятків з цього правила не може бути - для будь-якої особи в нашій державі. Тут немає більше «дахів», прикриття, адміністративних можливостей», - зазначив український лідер.

Підсумовуючи Зеленський зазначив, що час на справедливість дуже швидко проходить.

 

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