Зеленський закликав Венедіктову та Ситника працювати продуктивніше та швидше

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Президент звернув увагу на те, що «показових посадок» не відбулось.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський звернувся до генпрокурора Ірини Венедиктової та голови НАБУ Артема Ситника. Він виступив з публічним зверненням, закликавши їх відкривати кримінальні справи частіше, ніж раз на місяці й збільшити кількість «показових посадок».
«Це ж просто. Правда? І ми якраз про це публічно домовлялися. Традиційно корупційного «якщо зайшов на посаду, то можеш трохи брати в кишеню державного, а казна не збідніє» більше не буде. Може, хтось не почув? Тому ще раз. Кожен чиновник, міністр і депутат повинен великими буквами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав - сядеш, якщо брав хабар - сядеш. Винятків з цього правила не може бути - для будь-якої особи в нашій державі. Тут немає більше «дахів», прикриття, адміністративних можливостей», - зазначив український лідер.
Підсумовуючи Зеленський зазначив, що час на справедливість дуже швидко проходить.
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