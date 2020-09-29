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Семюел Л. Джексон залаявся українською

Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 11:38
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Семюел Л. Джексон залаявся українською

71-річний актор незвичним способом закликав американців голосувати на президентських виборах. 

Новину передає «Преса України».

Відомий американський кіноактор Семюел Лерой Джексон представив у соцмережі цікавий відеоролик. На ньому він розповідає шанувальникам, як лаятися на 15 мовах. Ролик 71-річна знаменитість записала не просто так, а з нагоди скорих президентських виборів у США.  

Семюель Л. Джексон обрав для пізнавального ролика й українську фразу «Пішов ти». Нагадаємо, раніше актор обіцяв шанувальників навчити їх лаятися різними мовами, якщо вони зареєструються для голосування на майбутніх виборах через його сторінку HeadCount. 

Вибори, як відомо, заплановані на 3 листопада.

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