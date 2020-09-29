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Кернеса лікуватимуть поруч з Навальним

Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 11:04
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Кернеса лікуватимуть поруч з Навальним

61-річний Кернес лікуватиметься від коронавірусу. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 вересня, стало відомо, що мер Харкова Геннадій Кернес буде лікуватися у німецькій клініці «Шаріте». Як відомо, у 61-річного Кернеса виявили коронавірус.

Таку інформацію надав бізнесмен Павло Фукс.

«Близько часу ночі Геннадій Кернес прилетів в клініку "Шаріте". Стан важкий, але він в свідомості - обмінялися кількома словами з ним по відеозв'язку», - розповів Фукс.

Також Фукс представив відео з літака, який перевозив харківського мера до Берліна.

До слова, у клініці «Шаріте» також лікується відомий російський опозиціонер Олексій Навальний.

 

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