Кернеса лікуватимуть поруч з Навальним

Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 11:04

61-річний Кернес лікуватиметься від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 вересня, стало відомо, що мер Харкова Геннадій Кернес буде лікуватися у німецькій клініці «Шаріте». Як відомо, у 61-річного Кернеса виявили коронавірус.

Таку інформацію надав бізнесмен Павло Фукс.

«Близько часу ночі Геннадій Кернес прилетів в клініку "Шаріте". Стан важкий, але він в свідомості - обмінялися кількома словами з ним по відеозв'язку», - розповів Фукс.

Також Фукс представив відео з літака, який перевозив харківського мера до Берліна.

До слова, у клініці «Шаріте» також лікується відомий російський опозиціонер Олексій Навальний.