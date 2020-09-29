Кернеса лікуватимуть поруч з Навальним

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61-річний Кернес лікуватиметься від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 вересня, стало відомо, що мер Харкова Геннадій Кернес буде лікуватися у німецькій клініці «Шаріте». Як відомо, у 61-річного Кернеса виявили коронавірус.
Таку інформацію надав бізнесмен Павло Фукс.
«Близько часу ночі Геннадій Кернес прилетів в клініку "Шаріте". Стан важкий, але він в свідомості - обмінялися кількома словами з ним по відеозв'язку», - розповів Фукс.
Також Фукс представив відео з літака, який перевозив харківського мера до Берліна.
До слова, у клініці «Шаріте» також лікується відомий російський опозиціонер Олексій Навальний.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
10:24: В МОЗ заявили про рекордний приріст нових хворих на коронавірус
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